На Партизанском проспекте грузовик протаранил четыре машины

Новости Беларуси. ДТП с участием грузового автомобиля произошло в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

55-летний водитель Scania припарковался вблизи дома № 75 на проспекте Партизанском и ушел. В какой-то момент автомобиль покатился и въехал в четыре легковушки, а затем врезался в дорожный знак и дерево. Никто не пострадал. По факту происшествия проводится проверка.