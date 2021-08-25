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На Партизанском проспекте грузовик протаранил четыре машины

25 августа 2021 13:55
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Новости Беларуси. ДТП с участием грузового автомобиля произошло в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Партизанском проспекте грузовик протаранил четыре машины-1

55-летний водитель Scania припарковался вблизи дома № 75 на проспекте Партизанском и ушел. В какой-то момент автомобиль покатился и въехал в четыре легковушки, а затем врезался в дорожный знак и дерево. Никто не пострадал. По факту происшествия проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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