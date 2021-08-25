В Вилейском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина

Новости Беларуси. В деревне Камено Вилейского района случился пожар в жилом доме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здание практически не пострадало, горела только веранда, где было обнаружено тело друга хозяйки без признаков жизни. На момент происшествия женщины дома не было. Известно, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками и курил. По факту гибели проводится проверка.