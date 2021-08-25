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В Вилейском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина

25 августа 2021 13:55
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Новости Беларуси. В деревне Камено Вилейского района случился пожар в жилом доме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Вилейском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина-1

Здание практически не пострадало, горела только веранда, где было обнаружено тело друга хозяйки без признаков жизни. На момент происшествия женщины дома не было. Известно, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками и курил. По факту гибели проводится проверка.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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