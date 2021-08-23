В Минской области за выходные в ДТП погиб один человек
Новости Беларуси. За 21-22 августа в Минской области произошло пять ДТП, в результате которых один человек погиб, пятеро получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Задержаны 22 нетрезвых водителя, 127 пешеходов привлечены к административной ответственности.
Так, 21 августа около 22:00 недалеко от агрогородка Михановичи Минского района 21-летний водитель BMW увидел на проезжей части велосипедиста и экстренно затормозил. Выехал на встречную, где ушел в занос и сбил местного жителя, после чего съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован. Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами и находился в нетрезвом состоянии.
Ирина Сапунова, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:
21 августа около 3 часов ночи на 86-м километре автодороги М3 Минск – Витебск 38-летний водитель, двигаясь в направлении Минска на автомобиле Mercedes-Benz, совершил наезд на 42-летнего жителя столицы. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. Установлено, что погибший не был обозначен световозвращающими элементами. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Еще одна авария на 40-м километре автодороги Логойск – Смолевичи – Марьина Горка. 31-летний водитель Volkswagen не уступил дорогу 63-летнему водителю Kia. В результате ДТП водитель первого авто с травмами госпитализирован. Установлено, что он не был пристегнут ремнем безопасности.