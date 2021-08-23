В Минской области за выходные в ДТП погиб один человек

Новости Беларуси. За 21-22 августа в Минской области произошло пять ДТП, в результате которых один человек погиб, пятеро получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Задержаны 22 нетрезвых водителя, 127 пешеходов привлечены к административной ответственности.

Так, 21 августа около 22:00 недалеко от агрогородка Михановичи Минского района 21-летний водитель BMW увидел на проезжей части велосипедиста и экстренно затормозил. Выехал на встречную, где ушел в занос и сбил местного жителя, после чего съехал в кювет и опрокинулся.