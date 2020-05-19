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На озере Нарочь опрокинулся катер. Погибли два человека

19 мая 2020 07:23
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Новости Беларуси. На озере Нарочь в Мядельском районе утонули два человека.   

По информации МЧС, происшествие случилось 18 мая днем около деревни Наносы. В трех километрах от берега опрокинулся катер с людьми.  

Сотрудники ОСВОД извлекли с поверхности водоема тела двух погибших. Одного человека, 51-летнего мужчину, удалось спасти. Пострадавшего доставили в медучреждение с общим переохлаждением.  

Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.    

В январе на озере в Верхнедвинском районе опрокинулась лодка. Два человека утонули (читать далее).   

# Утопления # происшествия

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