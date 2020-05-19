На озере Нарочь опрокинулся катер. Погибли два человека

Новости Беларуси. На озере Нарочь в Мядельском районе утонули два человека.

По информации МЧС, происшествие случилось 18 мая днем около деревни Наносы. В трех километрах от берега опрокинулся катер с людьми.

Сотрудники ОСВОД извлекли с поверхности водоема тела двух погибших. Одного человека, 51-летнего мужчину, удалось спасти. Пострадавшего доставили в медучреждение с общим переохлаждением.

Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.