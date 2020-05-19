Под Гомелем столкнулись BMW и Mazda, одного из водителей зажало

Новости Беларуси. 19 мая примерно в половине первого ночи в Гомельском районе в аварию попали две легковушки.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, в ста метрах от деревни Севруки столкнулись BMW X5 и Mazda 626, в последней оказался зажат 47-летний водитель.

С использованием специнструмента спасатели деблокировали пострадавшего и передали его медработникам. После осмотра мужчина был госпитализирован в больницу.

На прошлой неделе в Минске столкнулись скорая и иномарка.