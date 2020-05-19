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Под Гомелем столкнулись BMW и Mazda, одного из водителей зажало

19 мая 2020 06:27
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Новости Беларуси. 19 мая примерно в половине первого ночи в Гомельском районе в аварию попали две легковушки. 

По сведениям Гомельского ОУМЧС, в ста метрах от деревни Севруки столкнулись BMW X5 и Mazda 626, в последней оказался зажат 47-летний водитель. 

С использованием специнструмента спасатели деблокировали пострадавшего и передали его медработникам. После осмотра мужчина был госпитализирован в больницу. 

На прошлой неделе в Минске столкнулись скорая и иномарка. 

В результате ДТП обе машины перевернулись – подробнее здесь

# Авария в Гомельской области # происшествия

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