На озере в Верхнедвинском районе опрокинулась лодка. Два человека утонули

Новости Беларуси. На озере в Верхнедвинском районе утонули два человека.
По информации МЧС, 15 января днем было получено сообщение об опрокидывании лодки с людьми. Происшествие случилось на озере Освейское возле деревни Великое Село.
До прибытия подразделений МЧС был спасен 36-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали с общим переохлаждением организма.
Еще два человека утонули. Их поиски проводятся работниками ОСВОД.
В середине января в Барановичском районе тело рыбака было обнаружено в водоеме – здесь подробнее.