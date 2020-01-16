На озере в Верхнедвинском районе опрокинулась лодка. Два человека утонули

Новости Беларуси. На озере в Верхнедвинском районе утонули два человека.

По информации МЧС, 15 января днем было получено сообщение об опрокидывании лодки с людьми. Происшествие случилось на озере Освейское возле деревни Великое Село.

До прибытия подразделений МЧС был спасен 36-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали с общим переохлаждением организма.

Еще два человека утонули. Их поиски проводятся работниками ОСВОД.