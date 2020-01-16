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На озере в Верхнедвинском районе опрокинулась лодка. Два человека утонули

16 января 2020 12:49
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Новости Беларуси. На озере в Верхнедвинском районе утонули два человека.   

По информации МЧС, 15 января днем было получено сообщение об опрокидывании лодки с людьми. Происшествие случилось на озере Освейское возле деревни Великое Село.  

До прибытия подразделений МЧС был спасен 36-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали с общим переохлаждением организма.  

Еще два человека утонули. Их поиски проводятся работниками ОСВОД.  

В середине января в Барановичском районе тело рыбака было обнаружено в водоеме – здесь подробнее.  

# Утопления # происшествия

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