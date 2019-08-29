На остановке в Новополоцке нетрезвая женщина избила трёх пенсионерок

Новости Беларуси. 24 августа в 14:15 в Новополоцке женщина избила трёх пенсионерок.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, в субботу около половины четвёртого дня 69-летняя, 72-летняя и 52-летняя местные жительницы обратились в милицию. Они пояснили, что на остановке общественного транспорта вблизи кладбища «Виторжье» неизвестная гражданка оскорбляла их, хватала руками за одежду и волосы.

Правоохранители установили, что подозреваемой является ранее не судимая 33-летняя новополочанка. Выяснилось, что женщина была на остановке со своим знакомым. В какой-то момент она захотела закурить, а одна из пенсионерок сделала ей замечание, после чего начался конфликт.

За сделавшую замечание женщину вступились две находившиеся рядом пенсионерки. Тогда подозреваемая применила физическую силу.

Увидевший это прохожий вызвал милицию. К прибытию милиционеров и нападавшая, и потерпевшие уже были в автобусе. Там нетрезвая подозреваемая была задержана.

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