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В Минске в водохранилище «Дрозды» утонул 19-летний иностранный студент

29 августа 2019 07:57
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Новости Беларуси. 28 августа примерно в полвосьмого вечера возле дамбы водохранилища «Дрозды» утонул иностранный студент.

По сведениям Минского ГУМЧС, спасателям позвонил очевидец, который рассказал, что парень прыгнул в воду, после чего не вынырнул. Прибывшие подразделения МЧС тоже не увидели никого на поверхности воды.

В Минске в водохранилище «Дрозды» утонул 19-летний иностранный студент-1

Фото: Минское ГУМЧС

В 20:53 в пяти метрах от берега и на глубине четырёх метров работниками ОСВОД был найден мужчина без признаков жизни. Двумя минутами позже медики констатировали смерть молодого человека.

Личность погибшего установлена, им оказался 19-летний иностранный студент.

Несколько недель назад в Волковысском районе утонул 29-летний мужчина.

Он плавал в не предназначенном для этого месте – подробности здесь.

# Утопления # происшествия

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