В Минске в водохранилище «Дрозды» утонул 19-летний иностранный студент

По сведениям Минского ГУМЧС, спасателям позвонил очевидец, который рассказал, что парень прыгнул в воду, после чего не вынырнул. Прибывшие подразделения МЧС тоже не увидели никого на поверхности воды.

В 20:53 в пяти метрах от берега и на глубине четырёх метров работниками ОСВОД был найден мужчина без признаков жизни. Двумя минутами позже медики констатировали смерть молодого человека.

Личность погибшего установлена, им оказался 19-летний иностранный студент.

Несколько недель назад в Волковысском районе утонул 29-летний мужчина.