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В Бобруйске Toyota насмерть сбила переходившую дорогу женщину

29 августа 2019 08:12
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Новости Беларуси. 28 августа в Бобруйске произошёл смертельный наезд на пешехода.

Как сообщает МВД Беларуси, возле дома №5 по улице Светлогорское шоссе женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Фликеров на пешеходе не было.

В Бобруйске Toyota насмерть сбила переходившую дорогу женщину-1

Фото: МВД Беларуси

Гражданку сбила Toyota, за рулём которой находилась местная жительница. От полученных травм пешеход погибла. Её личность устанавливается. Водитель иномарки была трезвой.

На место происшествия выбывали СОГ и сотрудники ГАИ. Устанавливаются детали случившегося.

На неделе в Полоцке грузовик сбил девочку на пешеходном переходе.

Ребёнок был госпитализирован – подробности здесь.

# Авария в Могилевской области # происшествия

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