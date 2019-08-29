В Бобруйске Toyota насмерть сбила переходившую дорогу женщину

Как сообщает МВД Беларуси, возле дома №5 по улице Светлогорское шоссе женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Фликеров на пешеходе не было.

Новости Беларуси. 28 августа в Бобруйске произошёл смертельный наезд на пешехода.

Гражданку сбила Toyota, за рулём которой находилась местная жительница. От полученных травм пешеход погибла. Её личность устанавливается. Водитель иномарки была трезвой.

На место происшествия выбывали СОГ и сотрудники ГАИ. Устанавливаются детали случившегося.

На неделе в Полоцке грузовик сбил девочку на пешеходном переходе.