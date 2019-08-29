В Бобруйске Toyota насмерть сбила переходившую дорогу женщину

Новости Беларуси. 28 августа в Бобруйске произошёл смертельный наезд на пешехода.
Как сообщает МВД Беларуси, возле дома №5 по улице Светлогорское шоссе женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Фликеров на пешеходе не было.
Новости Беларуси. 28 августа в Бобруйске произошёл смертельный наезд на пешехода.
Как сообщает МВД Беларуси, возле дома №5 по улице Светлогорское шоссе женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Фликеров на пешеходе не было.
Фото: МВД Беларуси
Гражданку сбила Toyota, за рулём которой находилась местная жительница. От полученных травм пешеход погибла. Её личность устанавливается. Водитель иномарки была трезвой.
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