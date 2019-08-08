В Рогачёве пенсионер бросал в шумевших детей бутылки с водой

Новости Беларуси. 4 августа в Рогачёве местный житель бросал в шумевших детей бутылки с водой.

Как сообщает МВД Беларуси, звонок в милицию поступил от матери 9-летнего мальчика. Женщина рассказала, что пенсионер беспричинно травмировал ребёнка, когда он и другие ребята играли на улице.

Выяснилось, что 69-летний мужчина бросал в детей с пятого этажа наполненные водой бутылки из-под пива и безалкогольных напитков.

Во время разговора с правоохранителями пенсионер пояснил, что он пил пиво и отдыхал, а школьники шумели и мешали ему.

Один из «снарядов» попал в руку мальчику, но обошлось без серьёзных последствий.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганства». Мера пресечения в отношении мужчины не избиралась.

Аналогичный случай произошёл несколько недель назад в Гродно.