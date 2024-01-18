Прямой эфир

На Оршанском хлебозаводе произошёл пожар. Пострадал работник предприятия

18 января 2024 08:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Работа хлебобулочного цеха остановлена после пожара на Оршанском хлебозаводе. Там накануне случился пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Оршанском хлебозаводе произошёл пожар. Пострадал работник предприятия-1

Ожоги 20 % тела получил слесарь предприятия, самостоятельно покинуть здание сумели 24 человека. В результате ЧП повреждены две хлебобулочные печи, электропроводка и вентиляционная система. Причину пожара устанавливают.

# Пожар # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Белыничском районе задержали наркокурьеров – изъяты 1 кг мефедрона и 2 кг других психотропов
17 января 2024 10:43

В Белыничском районе задержали наркокурьеров – изъяты 1 кг мефедрона и 2 кг других психотропов

При пожаре в Мстиславском районе погибли 34-летний мужчина и его 4-летний пасынок
17 января 2024 07:58

При пожаре в Мстиславском районе погибли 34-летний мужчина и его 4-летний пасынок

В Минске столкнулись сразу два BMW – оба автомобиля получили повреждения
16 января 2024 17:38

В Минске столкнулись сразу два BMW – оба автомобиля получили повреждения