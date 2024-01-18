На Оршанском хлебозаводе произошёл пожар. Пострадал работник предприятия

Работа хлебобулочного цеха остановлена после пожара на Оршанском хлебозаводе. Там накануне случился пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работа хлебобулочного цеха остановлена после пожара на Оршанском хлебозаводе. Там накануне случился пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ожоги 20 % тела получил слесарь предприятия, самостоятельно покинуть здание сумели 24 человека. В результате ЧП повреждены две хлебобулочные печи, электропроводка и вентиляционная система. Причину пожара устанавливают.