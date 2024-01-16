В Минске столкнулись сразу два BMW – оба автомобиля получили повреждения

Два серьезных ДТП произошло в Минске. Есть пострадавшие. Так, на МКАД водитель грузовика не справился с управлением и влетел в парапет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За рулем автомобиля находился 42-летний мужчина. Он передвигался по внешнему кольцу со стороны улицы Тимирязева в направлении Притыцкого. В районе 35-го километра водитель потерял управление. Произошло столкновение с ограждением. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.