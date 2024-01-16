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В Минске столкнулись сразу два BMW – оба автомобиля получили повреждения

16 января 2024 17:38
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Два серьезных ДТП произошло в Минске. Есть пострадавшие. Так, на МКАД водитель грузовика не справился с управлением и влетел в парапет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске столкнулись сразу два BMW – оба автомобиля получили повреждения-1

За рулем автомобиля находился 42-летний мужчина. Он передвигался по внешнему кольцу со стороны улицы Тимирязева в направлении Притыцкого. В районе 35-го километра водитель потерял управление. Произошло столкновение с ограждением. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

В Минске столкнулись сразу два BMW – оба автомобиля получили повреждения-4

Еще одна авария произошла на проспекте Независимости. 40-летний водитель BMW двигался со стороны Стариновской в направлении улицы Героев 120-й дивизии и не учел безопасную дистанцию. В результате чего столкнулся с другим автомобилем BMW, который остановился из-за поломки. От удара последнего отбросило в осветительную мачту. Оба транспортных средства получили механические повреждения.

# ДТП # происшествия

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