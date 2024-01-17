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В Белыничском районе задержали наркокурьеров – изъяты 1 кг мефедрона и 2 кг других психотропов

17 января 2024 10:43
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Благодаря действиям правоохранителей до потребителей не дошли тысячи смертельных доз. В Белыничском районе задержаны оптовые наркокурьеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белыничском районе задержали наркокурьеров – изъяты 1 кг мефедрона и 2 кг других психотропов-1

Партии «товара» минчанин и его знакомая везли из России. Этим они занимались меньше месяца, до того как преступная деятельность была пресечена.

В Белыничском районе задержали наркокурьеров – изъяты 1 кг мефедрона и 2 кг других психотропов-4

Кирилл Беркозов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:
В автомобиле, на котором передвигались 23-летний минчанин и его 26-летняя подруга, обнаружили килограмм мефедрона. При участии кинолога ГУВД со служебной собакой из тайника в Брестской области изъято еще свыше двух килограммов особо опасного психотропа. Установлено, что фигуранты нашли предложение о незаконной подработке в одном из мессенджеров. Курьерами наркомагазина они проработали меньше месяца.

В Белыничском районе задержали наркокурьеров – изъяты 1 кг мефедрона и 2 кг других психотропов-7

За незаконный оборот наркотиков с целью сбыта возбуждено уголовное дело. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности задержанных.

# Наркотики # происшествия # Кирилл Беркозов

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