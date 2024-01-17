В Белыничском районе задержали наркокурьеров – изъяты 1 кг мефедрона и 2 кг других психотропов

Партии «товара» минчанин и его знакомая везли из России. Этим они занимались меньше месяца, до того как преступная деятельность была пресечена.

Кирилл Беркозов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:

В автомобиле, на котором передвигались 23-летний минчанин и его 26-летняя подруга, обнаружили килограмм мефедрона. При участии кинолога ГУВД со служебной собакой из тайника в Брестской области изъято еще свыше двух килограммов особо опасного психотропа. Установлено, что фигуранты нашли предложение о незаконной подработке в одном из мессенджеров. Курьерами наркомагазина они проработали меньше месяца.