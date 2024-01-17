При пожаре в Мстиславском районе погибли 34-летний мужчина и его 4-летний пасынок

34-летний мужчина и его 4-летний пасынок погибли при пожаре в Мстиславском районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В МЧС о том, что горит дом в деревне Коробчино, сообщили очевидцы.

Хозяйка дома ушла на работу и оставила с двумя детьми сожителя. Пожар начался, когда все спали. Как ни пыталась 10-летняя сестра вытащить младшего брата из огня, сделать это не удалось. Она позвала на помощь соседей, которые и вызвали МЧС. Сейчас девочка находится в больнице: ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Все обстоятельства произошедшего устанавливает Мстиславский районный отдел Следственного комитета.