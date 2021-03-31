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В Воложинском районе бесправник не справился с управлением. Пострадала 14-летняя пассажирка

31 марта 2021 13:42
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Новости Беларуси. ДТП в Воложинском районе, есть пострадавшая. Авария произошла на 11-м километре автодороги Киевец – Маньковщина – Бакшты возле деревни Глеи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Воложинском районе бесправник не справился с управлением. Пострадала 14-летняя пассажирка -1

19-летний бесправник, управляя BMW, при выезде с дороги с гравийным покрытием на асфальтобетонное неправильно выбрал скорость движения. Как итог – не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево. В результате ДТП 14-летняя пассажирка получила телесные повреждения. Девушка госпитализирована.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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