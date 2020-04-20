«На мотоцикле в случае ДТП весь удар принимает на себя пилот». ГАИ призывает байкеров соблюдать меры безопасности

Новости Беларуси. Безопасность на дорогах. Сотрудники ГАИ напоминают мотоциклистам о правилах дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Безопасность на дорогах. Сотрудники ГАИ напоминают мотоциклистам о правилах дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за необычно тёплой зимы сезон мотолюбителей открылся раньше обычного. За последние три месяца уже два ДТП с участием байкеров стали причиной гибели одного человека, ещё один – получил тяжёлые травмы.
Среди основных нарушений – превышение скорости, пренебрежение правилами проезда перекрёстков, пешеходных переходов, несоблюдение правил маневрирования.
Любовь Трепашко, официальный представитель ОГАИ Московского РУВД Минска:
Одной из мер снижения тяжести последствий для мотоциклистов являются меры личной защищённости. А именно: использование мотокостюма, также в обязательном порядке передвижение на мотоцикле в мотошлеме. Также в мотошлеме в застегнутом виде должен передвигаться и пассажир на мотоцикле.
Дмитрий Степаненко, руководитель мотоклуба:
На мотоцикле в случае любого ДТП весь удар принимает на себя пилот. Если на машине ты едешь, и у тебя есть каркас безопасности, то в случае с водителем мотоцикла основной урон, ущерб на себя принимает водитель мотоцикла, потому что он ничем не защищен.
Также мотоциклистам советуют внимательнее оценивать дорожную обстановку, ведь зачастую виновниками ДТП являются они сами.