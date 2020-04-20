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В Могилёве мужчина пригласил к себе домой парня и ограбил его

20 апреля 2020 08:17
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Новости Беларуси. 15 апреля в Могилёве местный житель привёл гостя к себе в квартиру и отнял у него деньги. 

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, в милицию обратился 22-летний могилёвчанин, у которого были похищены 155 рублей. 

Выяснилось, что потерпевший ходил в магазин за наушниками. Там же парень спросил у продавца, за сколько можно купить холодильник. Узнав цену, житель Могилёва огорчился, поскольку надеялся купить дешевле. 

Разговор услышал другой мужчина. Он подошёл к собеседникам и сказал потерпевшему, что может продать ему холодильник «практически даром». Молодой человек обрадовался и пошёл домой к мужчине. 

Однако когда потерпевший вошёл в квартиру, подозреваемый схватил его за горло и потребовал кошелёк с наличностью. Получив деньги, фигурант выставил парня за дверь. После этого заявитель позвонил в милицию. 

Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 28-летний житель Могилёва, который не раз был судим за хулиганство и грабёж, а также состоит на учёте в уголовно-исполнительной инспекции ОВД. Возбуждено уголовное дело. 

В январе 2020 года в Мозыре произошло разбойное нападение на квартиру.

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# Кража # происшествия

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