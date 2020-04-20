В Свислочском районе Volkswagen с компанией молодёжи врезался в дерево

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 22-летний водитель за рулём Volkswagen Touran двигался по дороге с песчаным покрытием Гринки – Романовцы. В какой-то момент автомобиль оказался за пределами проезжей части и врезался в дерево.

Новости Беларуси. 20 апреля около 3 часов ночи в Свислочском районе в аварии погибли два молодых человека.

Водитель и 22-летний пассажир погибли на месте. В машине также ехали три девушки, две пассажирки не пострадали. Медпомощь потребовалась 16-летней девушке, она доставлена в больницу.

Как пояснила одна из пассажирок, авария могла случиться из-за выбежавшего на дорогу животного. К месту ДТП выезжали СОГ, сотрудники МЧС и скорая помощь.

На неделе в Брестском районе Volkswagen врезался в дерево.