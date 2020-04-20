Прямой эфир

В Свислочском районе Volkswagen с компанией молодёжи врезался в дерево

20 апреля 2020 12:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 20 апреля около 3 часов ночи в Свислочском районе в аварии погибли два молодых человека. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 22-летний водитель за рулём Volkswagen Touran двигался по дороге с песчаным покрытием Гринки – Романовцы. В какой-то момент автомобиль оказался за пределами проезжей части и врезался в дерево. 

В Свислочском районе Volkswagen с компанией молодёжи врезался в дерево -1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Водитель и 22-летний пассажир погибли на месте. В машине также ехали три девушки, две пассажирки не пострадали. Медпомощь потребовалась 16-летней девушке, она доставлена в больницу. 

Как пояснила одна из пассажирок, авария могла случиться из-за выбежавшего на дорогу животного. К месту ДТП выезжали СОГ, сотрудники МЧС и скорая помощь. 

На неделе в Брестском районе Volkswagen врезался в дерево.

Автомобиль развалился на части – здесь подробности

# Авария в Гродненской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Брестском районе Volkswagen врезался в дерево, водитель в реанимации
20 апреля 2020 09:44

В Брестском районе Volkswagen врезался в дерево, водитель в реанимации

В Могилёве мужчина пригласил к себе домой парня и ограбил его
20 апреля 2020 08:17

В Могилёве мужчина пригласил к себе домой парня и ограбил его

Перепродавали с наценкой. В Минске и Витебске задержаны нелегальные торговцы средствами индивидуальной защиты
20 апреля 2020 07:51

Перепродавали с наценкой. В Минске и Витебске задержаны нелегальные торговцы средствами индивидуальной защиты