«Увидели просто пламя, огромное пламя»: рассказываем про ночной пожар в приюте для птиц под Осиповичами

Новости Беларуси. Причины пожара на птицеферме в Осиповичском районе выясняют следователи. В результате возгорания погибли четыре сотни индюшат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Частное предприятие занимается в том числе и помощью раненым пернатым. Во время ЧП здесь сгорели и две птицы-краснокнижника. Все подробности у корреспондента Яны Шипко.

Конечно, руки я обожгла.

Уцелевший кролик все еще напуган, как и все питомцы. Спасая из огня любимца сына, Жанна и сама рисковала получить ожоги. Этой ночью внезапно вспыхнувший пожар застал врасплох хозяев птичьего приюта.

К приезду расчетов МЧС здание почти сгорело. Пламя распространялось молниеносно. Пока пожарные остановили огонь, спасти удалось несколько аистов, которые не могут летать.

Жанна Столярова, директор ЧПУ «Охрана природы»:

Они стояли возле него, им некуда было деться. И там еще те аисты стояли. Их просто перенесли. Остальные, что шли на поправку, улетели сами – хотя и рано им было возвращаться в природу, пока не потеплело. Две птицы-краснокнижника и 400 индюшат погибли в огне.

Жанна Столярова:

Увидели просто пламя, огромное пламя. Мы сразу же позвонили пожарным. Птиц мы спасли – девять белых аистов. Один все-таки погиб, и один лунь полевой погиб. Малыши-цыплята погибли – 400 штук.

Яна Шипко, СТВ:

Ночной пожар всполошил всех обитателей приюта. Больше всего пострадали вот эти оставшиеся страусы. Когда огонь начал охватывать изгородь, они в панике бросались на сетку. Сейчас в состоянии стресса птицы боятся толком дать обработать раны. Еще двум их сородичам повезло меньше: им пришлось буквально бежать от пожара.

Жанна Столярова:

Пламя пошло на страусов. Нам просто пришлось отпустить страусов, чтобы они убежали. Милиции предстоит провести экспертизу, чтобы установить причину пожара. Не исключается версия поджога.

Сергей Богданович, первый заместитель начальника Осиповичского РОВД:

В настоящий момент проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, которые подлежат исследованию для установления причин возгорания. Отрабатываются версии как возгорания ввиду неисправности электропроводки, так и занесение источника огня с внешней стороны, и, соответственно, неосторожное обращение с огнем.

Зимний домик для птиц, на месте которого сейчас осталось лишь пепелище, далось построить нелегко. Жанна Столярова:

Мы в прошлом году построили это помещение. Нам люди помогали его построить для раненых птиц. В нем зимовали птицы, и на ночь мы забирали однокрылых, чтобы они не замерзали.

Раненых птиц на этот хутор под Осиповичами привозят со всей страны. Несколько лет назад все началось со спасенного грачонка. С тех пор Жанна с мужем-биологом переехали и помогли уже тремстам пернатым вернуться к жизни.

Птицы-инвалиды остаются с ними на пожизненном попечении. Совы, лебеди, канюки, аисты... Индюшат разводят в качестве подспорья, чтобы выручить средства на содержание раненых птиц. В месяц только мышей для диких постояльцев нужно полторы тысячи.

Жанна Столярова:

И так мы испытывали вопрос с кормлением птиц – получается, надо решить вопрос, где их содержать.

В строительстве нового птичника и содержании его пернатых обитателей здесь будут рады любой помощи. А больше всего здесь ждут возвращения эму. Одна надежда – неприспособленные к жизни на воле страусы выйдут к людям в поисках пищи.

Пытаться поймать их самостоятельно небезопасно. Просьба сразу сообщить владельцам по указанному на экране телефону либо в МЧС.