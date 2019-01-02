На МКАД Peugeot врезался в осветительную мачту: в авто находился ребёнок

Новости Беларуси. На МКАД автомобиль врезался в осветительную мачту.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла днем первого января. Водитель Peugeot выехала за пределы проезжей части и столкнулась с осветительной мачтой.

Пассажиром автомобиля был 10-летний сын водителя. Он сидел сзади и не был пристегнут. Мальчик вместе с мамой был госпитализирован.

В ходе проверки было установлено, что в отношении транспортного средства не было выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, а страховка оказалась просроченной.

Проводится проверка.