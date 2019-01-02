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На МКАД Peugeot врезался в осветительную мачту: в авто находился ребёнок

02 января 2019 09:51
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Новости Беларуси. На МКАД автомобиль врезался в осветительную мачту.  

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла днем первого января. Водитель Peugeot выехала за пределы проезжей части и столкнулась с осветительной мачтой.   

Пассажиром автомобиля был 10-летний сын водителя. Он сидел сзади и не был пристегнут. Мальчик вместе с мамой был госпитализирован.   

В ходе проверки было установлено, что в отношении транспортного средства не было выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, а страховка оказалась просроченной.  

Проводится проверка.  

В конце декабря 18-летний бесправник врезался в разделительное ограждение на МКАД и погиб (читать далее).   

# Авария в Минске # происшествия

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