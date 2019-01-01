В Дзержинском районе легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся

Новости Беларуси. Уже три аварии произошли в Минской области в новом году. Одна из них – в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Уже три аварии произошли в Минской области в новом году. Одна из них – в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Легковая машина на закруглении дороги вылетела в кювет и перевернулась после удара о забор. Пострадали 25-летний водитель и 14-летняя пассажирка, которая не была пристегнута ремнем безопасности. Во втором ДТП в Червеньском районе столкнулись два автомобиля встречных полос.
В результате три человека получили различные травмы. И в Молодечненском районе 61-летняя местная жительница неправильно выбрала скорость движения без учета погодных условий, из-за чего вылетела в кювет и перевернулась. Госпитализация женщины не понадобилась.
Кроме того, с начала года произошло пять пожаров. В одном из них – в Смолевичском районе – горели сразу три дома, погибла 47-летняя женщина. Причины и обстоятельства устанавливаются.