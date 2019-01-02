В Ушачском районе автобус с туристами из России съехал в кювет и перевернулся

Новости Беларуси. В Ушачском районе в ДТП попал автобус с российскими туристами.

По информации УВД Витебского облисполкома, авария произошла вечером первого января. Туристический автобус, который ехал из Глубокого в Витебск, съехал в кювет и перевернулся.

В салоне автобуса находились 24 человека. Из них 23 человека, среди которых и два водителя, граждане России, в автобусе также находился экскурсовод из Витебска.