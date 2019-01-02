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В Ушачском районе автобус с туристами из России съехал в кювет и перевернулся

02 января 2019 07:08
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Новости Беларуси. В Ушачском районе в ДТП попал автобус с российскими туристами.

По информации УВД Витебского облисполкома, авария произошла вечером первого января. Туристический автобус, который ехал из Глубокого в Витебск, съехал в кювет и перевернулся.

В салоне автобуса находились 24 человека. Из них 23 человека, среди которых и два водителя, граждане России, в автобусе также находился экскурсовод из Витебска.

В Ушачском районе автобус с туристами из России съехал в кювет и перевернулся -1

Фото: vk.com/vitebsk__jai

В медучреждение после ДТП была доставлена одна 40-летняя женщина. Остальные пассажиры не пострадали.

Была организована доставка пассажиров с места ДТП в Ушачскую среднюю школу, где было организовано их временное размещение и обеспечение питанием. Решался вопрос о предоставлении транспорта для дальнейшего следования группы в Витебск.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

В начале декабря в Воложинском районе рейсовый автобус насмерть сбил женщину (читать далее).

# Авария в Витебской области # происшествия

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