В Ушачском районе автобус с туристами из России съехал в кювет и перевернулся

Новости Беларуси. В Ушачском районе в ДТП попал автобус с российскими туристами.
По информации УВД Витебского облисполкома, авария произошла вечером первого января. Туристический автобус, который ехал из Глубокого в Витебск, съехал в кювет и перевернулся.
В салоне автобуса находились 24 человека. Из них 23 человека, среди которых и два водителя, граждане России, в автобусе также находился экскурсовод из Витебска.
Фото: vk.com/vitebsk__jai
В медучреждение после ДТП была доставлена одна 40-летняя женщина. Остальные пассажиры не пострадали.
Была организована доставка пассажиров с места ДТП в Ушачскую среднюю школу, где было организовано их временное размещение и обеспечение питанием. Решался вопрос о предоставлении транспорта для дальнейшего следования группы в Витебск.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
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