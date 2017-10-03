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На минском рынке с поличным были задержаны две карманницы

03 октября 2017 15:29
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Новости Беларуси. В Заводском районе Минска на рынке были задержаны две карманницы.

По информации УВД Миноблисполкома, задержанными оказались 51-летняя жительница Минского района и 45-летняя жительница Гомеля. Женщин поймали в момент очередной кражи кошелька с деньгами.

За месяц до этого происшествия одна из женщин обокрала двух женщин в Логойском районе. Общий ущерб от ее действий превысил 500 рублей.

Сергей Пушкин, старший оперуполномоченный уголовного розыска Логойского РОВД:
Сначала похитила кошелек из сумки посетительницы магазина в Плещеницах, а на следующий день «почистила» авоську жительницы райцентра на местном рынке.

Личность подозреваемой была установлена благодаря камере видеонаблюдения и показаниям очевидцев.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная группой лиц». Жительницу Гомеля также будут судить за кражи в Логойском районе.

В данный момент женщины проверяются на причастность в совершении других подобных преступлений на территории страны.

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# происшествия # Фотофакт # Кража # Сергей Пушкин

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