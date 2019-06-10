«На месте работало восемь единиц техники». МЧС о крупном пожаре в жилом доме на Кальварийской в Минске

Новости Беларуси. Утро 10 июня в столице началось с крупного пожара . Горел балкон на 7 этаже в жилой многоэтажке на улице Кальварийской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильный дым прохожие заметили примерно в 10 часов, через несколько минут на месте уже работали спасатели.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Спасатели локализовали пожар в 10.04. В 10.11 он был полностью ликвидирован. На месте работало восемь единиц техники, из них две автолестницы.

В результате происшествия никто не пострадал. Спасатели предполагают, что загореться мог выброшенный с другого балкона окурок. В жаркий период специалисты настоятельно рекомендуют закрывать все окна, уходя из дома.