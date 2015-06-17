На улице Гурского в Минске открытым пламенем горела квартира

Новости Беларуси. В момент пожара в квартире находилась хозяйка, которая проживает с мужем и двумя детьми. Заметив огонь, женщина успела самостоятельно покинуть горящее жилище.



Одна из версий причины пожара – короткое замыкание электропроводки ноутбука.





Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

Подъезд к жилому дому был затруднен припаркованным автотранспортом жильцов. К месту пожара для реагирования был направлен экипаж ГАИ. По прибытии к месту вызова в 22-06 подразделений ПАСЧ-2 Фрунзенского РОЧС по внешним признакам наблюдалось открытое пламенное горение имущества на балконе на 6 этаже. В ходе разведки было установлено, что произошло загорание имущества в жилой комнате (4х4 м) четырехкомнатной квартиры, расположенной на шестом этаже десятиэтажного жилого дома, на площади 20 кв. метров.



