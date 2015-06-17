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На улице Гурского в Минске открытым пламенем горела квартира

17 июня 2015 09:23
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Новости Беларуси. В момент пожара в квартире находилась хозяйка, которая проживает с мужем и двумя детьми. Заметив огонь, женщина успела самостоятельно покинуть горящее жилище.

Одна из версий причины пожара – короткое замыкание электропроводки ноутбука.

На улице Гурского в Минске открытым пламенем горела квартира-1

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:
Подъезд к жилому дому был затруднен припаркованным автотранспортом жильцов. К месту пожара для реагирования был направлен экипаж ГАИ. По прибытии к месту вызова в 22-06 подразделений ПАСЧ-2 Фрунзенского РОЧС по внешним признакам наблюдалось открытое пламенное горение имущества на балконе на 6 этаже. В ходе разведки было установлено, что произошло загорание имущества в жилой комнате (4х4 м) четырехкомнатной квартиры, расположенной на шестом этаже десятиэтажного жилого дома, на площади 20 кв. метров.

В итоге сгорели не только вещи в комнате и на балконе, огонь закоптил всю квартиру и повредил балконные рамы вышерасположенных квартир. Спасателям пришлось эвакуировать из дома 27 человек, в том числе пятерых детей. К счастью, обошлось без жертв.

# происшествия # Пожар в доме # Фотофакт

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