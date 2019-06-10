В Витебске 18-летний бесправник на Toyota пытался скрыться от ГАИ и оказался в кювете

Новости Беларуси. Утром 7 июня в Витебске водитель Toyota пытался скрыться от сотрудников милиции и вылетел в кювет.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, в пятницу наряд ДПС обратил внимание на машину, которую занесло в сторону. Правоохранители потребовали у водителя остановить автомобиль, но требование было проигнорировано.

Милиционеры решили преследовать нарушителя. Некоторое время Toyota пыталась скрыться, но в итоге оказалась в кювете. На месте ДТП был задержан пьяный 18-летний витеблянин, который управлял иномаркой, не имея водительских прав. В машине на переднем сиденье находилась несовершеннолетняя пассажирка.

В отношении молодого человека составлены протоколы по пяти статьям КоАП. Автомобиль был доставлен на штрафстоянку.

Весной 2019 года в Чечерском районе сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали грузовик.