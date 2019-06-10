Прямой эфир

В Витебске 18-летний бесправник на Toyota пытался скрыться от ГАИ и оказался в кювете

10 июня 2019 11:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Утром 7 июня в Витебске водитель Toyota пытался скрыться от сотрудников милиции и вылетел в кювет.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, в пятницу наряд ДПС обратил внимание на машину, которую занесло в сторону. Правоохранители потребовали у водителя остановить автомобиль, но требование было проигнорировано.  

Милиционеры решили преследовать нарушителя. Некоторое время Toyota пыталась скрыться, но в итоге оказалась в кювете. На месте ДТП был задержан пьяный 18-летний витеблянин, который управлял иномаркой, не имея водительских прав. В машине на переднем сиденье находилась несовершеннолетняя пассажирка.  

В отношении молодого человека составлены протоколы по пяти статьям КоАП. Автомобиль был доставлен на штрафстоянку.  

Весной 2019 года в Чечерском районе сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали грузовик.  

Внимание правоохранителей привлекли выключенные фары – подробности здесь.  

# Милицейская погоня # происшествия # Видеофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске на улице Кальварийской открытым пламенем горела квартира в жилом доме
10 июня 2019 07:49

В Минске на улице Кальварийской открытым пламенем горела квартира в жилом доме

В водоёме в Кобринском районе утонул 6-летний мальчик
10 июня 2019 07:43

В водоёме в Кобринском районе утонул 6-летний мальчик

Запрет на посещение лесов введён в 13 районах Беларуси: какие области страны наиболее пожароопасны
10 июня 2019 06:28

Запрет на посещение лесов введён в 13 районах Беларуси: какие области страны наиболее пожароопасны