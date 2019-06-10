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В Минске на улице Кальварийской открытым пламенем горела квартира в жилом доме

10 июня 2019 07:49
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Новости Беларуси. Пожар в одной из квартир 10-этажного дома по улице Кальварийской потушен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщение на пульт дежурного поступило 10 июня в сегодня 9.47.

В Минске на улице Кальварийской открытым пламенем горела квартира в жилом доме-1

В Минске на улице Кальварийской открытым пламенем горела квартира в жилом доме-3

Тревогу забили соседи. Спасатели тут же выехали на место ЧП. К моменту прибытия огнем был охвачен балкон на 7 этаже. Частично пламя проникло в кухню.

Возгорание оперативно локализовали. Причина ЧП устанавливается. Пострадавших нет.

В Минске на улице Кальварийской открытым пламенем горела квартира в жилом доме-6

В Минске на улице Кальварийской открытым пламенем горела квартира в жилом доме-8

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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