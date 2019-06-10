В Минске на улице Кальварийской открытым пламенем горела квартира в жилом доме

Новости Беларуси. Пожар в одной из квартир 10-этажного дома по улице Кальварийской потушен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщение на пульт дежурного поступило 10 июня в сегодня 9.47.
Новости Беларуси. Пожар в одной из квартир 10-этажного дома по улице Кальварийской потушен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщение на пульт дежурного поступило 10 июня в сегодня 9.47.
Тревогу забили соседи. Спасатели тут же выехали на место ЧП. К моменту прибытия огнем был охвачен балкон на 7 этаже. Частично пламя проникло в кухню.
Возгорание оперативно локализовали. Причина ЧП устанавливается. Пострадавших нет.