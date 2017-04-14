На «Купаловской» была обнаружена бесхозная сумка, металлодетектор отреагировал на металлический предмет

Григорий Азаренок, СТВ: Сегодня днем вход на станцию метро «Купаловская» был закрыт. На платформе была обнаружена бесхозная сумка.

Закрыли станцию примерно в 3 часа дня, поезда ее проезжали.

На место сразу же прибыл саперный расчет и бригада МЧС. Станция была закрыта примерно один час. Ничего опасного в сумке не нашлось. Сейчас столичное метро работает в штатном режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Галина Сивирина:

Тороплюсь домой, не пропускали, потому что была закрыта станция «Купаловская». Я ждала 10 минут, чтобы открылось метро.