На «Купаловской» была обнаружена бесхозная сумка, металлодетектор отреагировал на металлический предмет

Новости Беларуси. Саперам 14 апреля пришлось поработать и в метро.
Из-за забытой на платформе сумки днем на час закрыли станцию Купаловская.
Григорий Азаренок, СТВ:
Сегодня днем вход на станцию метро «Купаловская» был закрыт. На платформе была обнаружена бесхозная сумка.
Металлодетектор отреагировал на металлический предмет.
Закрыли станцию примерно в 3 часа дня, поезда ее проезжали.
На место сразу же прибыл саперный расчет и бригада МЧС. Станция была закрыта примерно один час. Ничего опасного в сумке не нашлось. Сейчас столичное метро работает в штатном режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Галина Сивирина:
Тороплюсь домой, не пропускали, потому что была закрыта станция «Купаловская». Я ждала 10 минут, чтобы открылось метро.