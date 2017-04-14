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На «Купаловской» была обнаружена бесхозная сумка, металлодетектор отреагировал на металлический предмет

14 апреля 2017 20:03
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Новости Беларуси. Саперам 14 апреля пришлось поработать и в метро.

Из-за забытой на платформе сумки днем на час закрыли станцию Купаловская.

Григорий Азаренок, СТВ:
Сегодня днем вход на станцию метро «Купаловская» был закрыт. На платформе была обнаружена бесхозная сумка.

Металлодетектор отреагировал на металлический предмет.

На «Купаловской» была обнаружена бесхозная сумка, металлодетектор отреагировал на металлический предмет-1

Закрыли станцию примерно в 3 часа дня, поезда ее проезжали.

На место сразу же прибыл саперный расчет и бригада МЧС. Станция была закрыта примерно один час. Ничего опасного в сумке не нашлось. Сейчас столичное метро работает в штатном режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Галина Сивирина:
Тороплюсь домой, не пропускали, потому что была закрыта станция «Купаловская». Я ждала 10 минут, чтобы открылось метро.

# происшествия # Минское метро # Фотофакт # Григорий Азарёнок # Галина Сивирина

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