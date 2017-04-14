Девушка делала селфи и выпала из окна второго этажа в Речицком районе

Новости Беларуси. С серьезными травмами 17-летнюю девушку доставили в больницу.



Пострадавшая проходила практику на предприятии в городе Василевичи. Она вышла из дома погулять по городу, забрела на территорию заброшенного крахмального завода.

Поднялась на второй этаж и там решила сделать селфи.

Девушка не удержалась и сорвалась вниз. Как сообщают местные издания, она упала с высоты примерно в шесть метров.

К счастью, неподалеку находились люди, они услышали крики о помощи.



По факту произошедшего проводится проверка.