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Девушка делала селфи и выпала из окна второго этажа в Речицком районе

14 апреля 2017 19:54
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Новости Беларуси. С серьезными травмами 17-летнюю девушку доставили в больницу.

Пострадавшая проходила практику на предприятии в городе Василевичи. Она вышла из дома погулять по городу, забрела на территорию заброшенного крахмального завода.

Поднялась на второй этаж и там решила сделать селфи.

Девушка не удержалась и сорвалась вниз. Как сообщают местные издания, она упала с высоты примерно в шесть метров.

К счастью, неподалеку находились люди, они услышали крики о помощи.

По факту произошедшего проводится проверка.

# происшествия # Несчастный случай

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