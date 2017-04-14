В Василевичах девушка упала с 6-метровой высоты, делая эффектное селфи

Новости Беларуси. Попытка сделать эффектное селфи едва не закончилась трагедией.

17-летняя девушка за впечатляющим снимком пришла на территорию заброшенного завода в Василевичах. Она поднялась на второй этаж, не удержалась и упала с шестиметровой высоты.



Как пишет «Гомельская правда», «рабочие, которые в это время вывозили отходы, услышали крики и вызвали скорую помощь».

С серьезными травами девушка доставлена в больницу.

Сотрудники Речицкого РОВД и районной прокуратуры проводят проверку.

Подобных случаев в мире, к несчастью, уже сотни. На севере Индии попытка сделать селфи закончилась гибелью студентов. Молодые люди решили заснять себя на фоне приближающегося поезда. Несколько лет назад поляки на глазах у своих детей упали со скалы в Португалии во время попытки сделать селфи.