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В Василевичах девушка упала с 6-метровой высоты, делая эффектное селфи

14 апреля 2017 14:39
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Новости Беларуси. Попытка сделать эффектное селфи едва не закончилась трагедией.

17-летняя девушка за впечатляющим снимком пришла на территорию заброшенного завода в Василевичах. Она поднялась на второй этаж, не удержалась и упала с шестиметровой высоты.

Как пишет «Гомельская правда», «рабочие, которые в это время вывозили отходы, услышали крики и вызвали скорую помощь».

С серьезными травами девушка доставлена в больницу.

Сотрудники Речицкого РОВД и районной прокуратуры проводят проверку.

Подобных случаев в мире, к несчастью, уже сотни. На севере Индии попытка сделать селфи закончилась гибелью студентов. Молодые люди решили заснять себя на фоне приближающегося поезда. Несколько лет назад поляки на глазах у своих детей упали со скалы в Португалии во время попытки сделать селфи.

# происшествия # Селфи

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