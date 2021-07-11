На Купалье в Александрии ветер снёс батут, на котором были дети. Что известно о пострадавших?
Новости Беларуси. Программа Купалье коснулась не только земли, но и неба. Могилевский аэроклуб показал шоу, от которого захватывало дух. Летчики выполняли сложные маневры и рисовали прямо в небе. А еще над Александрийским полем пронесся флаг площадью 730 квадратных метров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На празднике Александрии песня лилась отовсюду, а от энергичных танцев, казалось, дрожит земля. К сожалению, не обошлось без травм. Сильный ветер поднял в воздух батуты, и за помощью к медработникам обратились семь человек.
Александр Старовойтов, начальник главного управления по здравоохранению Могилёвского облисполкома:
Для того чтобы ничего не упустить, они были обследованы в Шкловской центральной районной больнице. Всем оказана амбулаторная помощь, все отпущены домой. Одна девочка, у которой под вопросом еще стоит, есть перелом или его нет, направлена санитарным транспортом в Могилевскую детскую областную больницу, чтобы сделать компьютерную томографию.
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