На Интернациональной под весом автокрана провалилась плитка

Новости Беларуси. Ушёл под землю. На Интернациональной тротуарная плитка не выдержала тяжести автокрана, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Случай произошёл около 12 часов дня. Спецтранспорт подъехал к одному из домов, где были запланированы фасадные работы. Передние колёса 10-тонного автомобиля проехали по тротуару без проблем, а из-под задних внезапно стала уходить плитка.