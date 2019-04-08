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На Интернациональной под весом автокрана провалилась плитка

08 апреля 2019 19:46
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Новости Беларуси. Ушёл под землю. На Интернациональной тротуарная плитка не выдержала тяжести автокранасообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Интернациональной под весом автокрана провалилась плитка-1

Случай произошёл около 12 часов дня. Спецтранспорт подъехал к одному из домов, где были запланированы фасадные работы. Передние колёса 10-тонного автомобиля проехали по тротуару без проблем, а из-под задних внезапно стала уходить плитка.

На Интернациональной под весом автокрана провалилась плитка-4

Впервые случилось, заднее колесо провалилось. Там колодец старый, и это даже не рассчитано на такую технику.

# ЧП # происшествия # Фотофакт

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