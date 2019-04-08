В Пружанском районе нетрезвый подросток на мотоцикле попал в ДТП

Новости Беларуси. Вечером 6 апреля в Пружанском районе двое подростков обкатывали мотоцикл. Один из несовершеннолетних оказался в больнице.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Брестского облисполкома, 15-летнему школьнику родители подарили двухместный мотоцикл ММВЗ. Мальчик вместе с 14-летним другом поехал покататься и в лесу возле деревни Плебанцы попал в аварию.

Мотоциклист госпитализирован с закрытой ЧМТ, сотрясением мозга и ссадинами. Его друг не пострадал.

Отмечается, что у подростка не было прав, а в крови несовершеннолетнего обнаружено 1,1 промилле алкоголя.

Проводится проверка.

Осенью 2018 года в Минске водитель мотоцикла врезался в BMW.