Прямой эфир

В Пружанском районе нетрезвый подросток на мотоцикле попал в ДТП

08 апреля 2019 14:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вечером 6 апреля в Пружанском районе двое подростков обкатывали мотоцикл. Один из несовершеннолетних оказался в больнице.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Брестского облисполкома, 15-летнему школьнику родители подарили двухместный мотоцикл ММВЗ. Мальчик вместе с 14-летним другом поехал покататься и в лесу возле деревни Плебанцы попал в аварию.  

Мотоциклист госпитализирован с закрытой ЧМТ, сотрясением мозга и ссадинами. Его друг не пострадал.  

Отмечается, что у подростка не было прав, а в крови несовершеннолетнего обнаружено 1,1 промилле алкоголя.  

Проводится проверка.  

Осенью 2018 года в Минске водитель мотоцикла врезался в BMW.  

Мотоциклист перелетел через капот – подробнее здесь.  

# Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Светлогорском районе произошёл наезд на шедшего с велосипедом мужчину
08 апреля 2019 13:21

В Светлогорском районе произошёл наезд на шедшего с велосипедом мужчину

В Борисовском районе обнаружены останки мужчины. В убийстве подозревается сестра
08 апреля 2019 12:51

В Борисовском районе обнаружены останки мужчины. В убийстве подозревается сестра

В Речицком районе кот спас женщину от смерти в огне
08 апреля 2019 11:02

В Речицком районе кот спас женщину от смерти в огне