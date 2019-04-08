В Борисовском районе обнаружены останки мужчины. В убийстве подозревается сестра

Новости Беларуси. 2 апреля в Борисовском районе на огороженной территории частного приусадебного участка были обнаружены человеческие останки.

Как сообщает УСК по Минской области, расследуется дело об убийстве, совершённое несколько лет назад. На обнаруженных останках есть признаки насильственной смерти.

Согласно предварительным сведениям, останки могут принадлежать местному жителю 1961 года рождения. В декабре 2018 года с заявлением о его пропаже к правоохранителям обратился брат мужчины.

К убийству гражданина причастна его 49-летняя сестра. Преступление было совершено около трёх лет назад из-за возникшего между родственниками конфликта. В ходе допроса женщина сказала, что закопала тело брата на своём участке, чтобы скрыть следы преступления.

Изъяты вещественные доказательства, в том числе топор, который является предполагаемым орудием убийства.

Назначен ряд экспертиз, ведётся активная работа с задержанной.

Весной 2019 года в Брестской области были установлены подозреваемые в убийстве женщины.