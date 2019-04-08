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В Светлогорском районе произошёл наезд на шедшего с велосипедом мужчину

08 апреля 2019 13:21
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Новости Беларуси. Утром 6 апреля в Светлогорском районе произошёл наезд на спешившегося велосипедиста.  

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 43-летний водитель за рулём Volvo S40 двигался по улице Комсомольская городского посёлка Паричи.  

На закруглении дороги иномарка сбила 39-летнего мужчину, который катил велосипед по краю проезжей части. После этого автомобиль врезался в забор.  

Пешеход с телесными повреждениями доставлен в медучреждение.  

Весной 2019 года в Кобрине Volkswagen сбил девушку на пешеходном переходе. 

Пострадавшая была госпитализирована – здесь подробности.  

# Авария в Гомельской области # происшествия

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