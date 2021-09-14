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На Игуменском тракте загорелся автомобиль Audi, а на кольцевой в байк въехал BMW

14 сентября 2021 22:03
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Новости Беларуси. На Игуменском тракте водителю Audi пришлось покидать пылающуюся машину, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

На Игуменском тракте загорелся автомобиль Audi, а на кольцевой в байк въехал BMW -1

Автомобиль остановился на красный и загорелся. Предварительная причина – неисправность электропроводки. Авто не имело допуска к участию в дорожном движении. Никто не пострадал.  

На Игуменском тракте загорелся автомобиль Audi, а на кольцевой в байк въехал BMW -4

На МКАД мотоцикл и две машины попали в аварию. Пострадали сразу несколько человек. Двигаясь по кольцевой  в направлении улицы Промышленной, водитель BMW при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с попутным мотоциклом Honda.  

Байк завалился на бок, затем в него въехала легковушка Volvo. Ее водителя, пассажира, а также мотоциклиста доставили в больницу.  

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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