На Игуменском тракте загорелся автомобиль Audi, а на кольцевой в байк въехал BMW

Автомобиль остановился на красный и загорелся. Предварительная причина – неисправность электропроводки. Авто не имело допуска к участию в дорожном движении. Никто не пострадал.

На МКАД мотоцикл и две машины попали в аварию. Пострадали сразу несколько человек. Двигаясь по кольцевой в направлении улицы Промышленной, водитель BMW при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с попутным мотоциклом Honda.

Байк завалился на бок, затем в него въехала легковушка Volvo. Ее водителя, пассажира, а также мотоциклиста доставили в больницу.