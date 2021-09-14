В Национальном аэропорту Минск задержали иностранцев с поддельными паспортами

Новости Беларуси. В Национальном аэропорту Минск задержаны двое иностранцев с поддельными паспортами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При оформлении рейса Баку – Минск внимание пограничников привлекла молодая пара, которая заметно нервничала. Они предъявили паспорта Сейшельских Островов, и специальная проверка показала, что все страницы документов были полностью поддельные, а текст нанесен обычным лазерным принтером. В ходе осмотра личных вещей пограничники обнаружили действительные паспорта граждан Конго.

Сейчас они задержаны. За попытку незаконного пересечения границы их ждет штраф до 100 базовых величин, то есть почти 3 тысячи рублей. Кроме того, за использование поддельных документов нарушителям может грозить ограничение свободы на срок до двух лет.