В Минске при пожаре на складе погиб мужчина

19 единиц техники и более 50 сотрудников МЧС были задействованы при ликвидации пожара в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горели пластиковые изделия на складе площадью 4 тысячи квадратных метров. В результате происшествия уничтожено оборудование, сырье и готовая продукция, повреждена металлическая кровля и стены. Не удалось избежать и жертв. Внутри склада спасатели обнаружили погибшего мужчину 2003 года рождения. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.