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В Минске при пожаре на складе погиб мужчина

19 октября 2024 07:27
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19 единиц техники и более 50 сотрудников МЧС были задействованы при ликвидации пожара в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске при пожаре на складе погиб мужчина-2

Горели пластиковые изделия на складе площадью 4 тысячи квадратных метров. В результате происшествия уничтожено оборудование, сырье и готовая продукция, повреждена металлическая кровля и стены. Не удалось избежать и жертв. Внутри склада спасатели обнаружили погибшего мужчину 2003 года рождения. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

# Пожар в Минске

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