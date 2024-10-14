В Минске произошло ДТП на пересечении улиц Домашевской и Харьковской

ДТП с участием двух легковых автомобилей случилось на пересечении улиц Домашевской и Харьковской, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около 10 утра водитель за рулем Peugeot при перестроении не убедился в безопасности маневра и врезался в попутную легковушку Suzuki, которая от удара выехала за пределы проезжей части на тротуар и опрокинулась. В результате аварии пострадали 54-летний водитель и 55-летняя пассажирка Suzuki. Они доставлены в медучреждение для обследования.