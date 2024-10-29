В Минске произошло ДТП с участием двух легковых машин и автобуса

ДТП с участием двух легковых машин и автобуса произошло 29 октября в Минске, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля Seat двигался по улице Козлова. Не заметил стоящий на остановочном пункте автобус и врезался в него. По словам водителя легкового автомобиля, его ослепило солнечным светом. После удара машину отбросило на соседнюю полосу движения, где она столкнулась с другой легковушкой. В результате аварии водители Seat и Geely доставлены в медучреждение для обследования.