За сутки в Минской области произошло четыре пожара: один человек погиб, шестеро спасены

Новости Беларуси. За прошедшие сутки в Минской области произошло четыре пожара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один человек погиб, шестеро спасены.

В Борисове возгорание произошло в административно-бытовом здании. Сотрудникам МЧС пришлось спасать двух человек через окно по лестнице. После в бессознательном состоянии были найдены еще двое мужчин. Один погиб, второй находится в больнице.

А вот в Заславле сохранить жизнь семьи помог автономный пожарный извещатель. Хозяин услышал его звук, увидел возгорание и вместе с женой и дочерью покинул квартиру.

В обоих случаях повреждено имущество. Причины пожаров выясняются.