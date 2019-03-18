На пожаре в Борисове один мужчина погиб, ещё трое – спасены

По сведениям Минского ОУМЧС, пожар начался на первом этаже двухэтажного здания. Со второго этажа были спасены двое мужчин.

В коридоре первого этажа были обнаружены ещё двое мужчин, которых в бессознательном состоянии вынесли наружу. После осмотра пострадавших медики констатировали смерть одного из них, второй был госпитализирован.

Пожар ликвидирован. Пламенем уничтожено имущество в помещении 4 на 6 м, закопчены стены и потолок в коридоре на первом этаже.