Массовый мор рыбы произошёл на озере Дикое в Несвижском районе

Новости Беларуси. Массовый мор рыбы зафиксирован на озере Дикое в Несвижском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Виновного уже ищет природоохранная инспекция.

Возможно, что его и нет. Ведь практически ежегодно в водоемах области из-за недостатка кислорода гибнут водные обитатели. Единственный способ их спасти – делать лунки.

Сейчас в районах природоохранники проводят мониторинг водоемов на выявление случаев гибели рыбы. И просят сообщать обо всех таких случаях.