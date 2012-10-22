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На днях в Швеции прольётся кровавый дождь

22 октября 2012 07:32
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Новости Швеции. Свидетелями редкого природного явления могут стать жители Швеции: в некоторых районах прольётся «кровавый дождь».

«Кровавым дождем» синоптики называют редкое явление, когда осадки имеют розовато-красноватый оттенок. По предложениям учёных, это явление - результат аккумуляции в каплях дождя пыли с территории пустыни Сахары.

По словам представителя Шведского метеорологического института (SMHI) Йокима Лангнера, это явление не представляет опасности для здоровья. Такой дождь оставит лишь красноватые разводы.

«Кровавый дождь» и ранее проходил на территории Швеции с интервалом примерно в пять лет. Правда, тогда необычное явление было зафиксировано ранней весной, а не поздней осенью, как сейчас.

Впервые это явление упоминается в «Илиаде» Гомера. Вплоть до 17 века люди были уверены, что с неба действительно капает кровь. Явление расценивалось как плохое предзнаменование.

Напомним, этой осенью свидетелями необычного природного явления стали шотландцы: дома, машины и улицы Шотландии утонули в морском капучино. Причина возникновения необычного «напитка» –  скопление в воде большой массы водорослей, соли и различных отходов. Из этих «ингредиентов» и образовалась пена, взбитая штормовым ветром, который не утихает в регионе на протяжении нескольких дней. 

# происшествия # Природные катаклизмы

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