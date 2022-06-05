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В Майами машины плавают по дорогам. Из-за сильных ливней затапливаются дома и улицы

05 июня 2022 10:13
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Новости США. В Майами проливные дожди превратили дороги в реки. В городе сильное наводнение. Оказались затопленными целые улицы и дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Майами машины плавают по дорогам. Из-за сильных ливней затапливаются дома и улицы-1

Парализовано движение транспорта. Многих американцев стихия застала прямо в дороге. Машины буквально плывут по ним. На этом фоне власти города просят жителей оставаться дома, а транспорт, который застрял на улице, пообещали отбуксировать. Как сообщают метеорологи, ливни будут идти еще несколько дней.  

# Погода # Фотофакт

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