Повздорив с супругой, 45-летний житель США расстрелял посетителей спа-салона

Новости США. В минувшее воскресенье 45-летний житель США открыл стрельбу по посетителям спа-салона в пригороде Милуоки.

Убийца пришел в салон с черно-белым рюкзаком за спиной и пистолетом в руках. Все выглядело как ограбление до тех пор, пока не началась беспорядочная стрельба. В результате 3 человека погибли, ещё четверо получили тяжёлые ранения.

Личность мужчины установлена, это некий Рэдклифф Хоутон. В спа-салоне, где разыгралась трагедия, по некоторым данным, работает супруга Хоутона.

Через несколько часов после совершения преступления, подозреваемый был найден мертвым. Вероятнее всего, он покончил с собой.

Причиной трагедии, по мнению полиции, могла стать ссора мужчины с супругой. У полиции есть основания рассматривать эту версию: в начале октября в отношении мужчины возбуждено дело по факту насилия в семье. Журналистам удалось связаться с отцом подозреваемого. Он рассказал, что общался с сыном несколько дней назад, тогда ничто не предвещало беды.

На месте происшествия работают полицейские, агенты ФБР и взрывотехники. Как сообщил агентству Associated Press шеф полиции города Брукфилд, в здании салона красоты было обнаружено взрывное устройство.

Стрельба в спа-салоне произошла спустя примерно два месяца после другого расстрела в Милуоки. В августе мужчина ворвался в сикхский храм и открыл огонь по верующим. Тогда погибли шесть человек. Преступника застрелили полицейские. Им оказался 40-летний бывший военный Уэйд Майкл Пейдж. Известно, что его выгнали из армии в 1998 году за неподобающее поведение и пьянство на службе.