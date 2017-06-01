Прямой эфир

На дне реки Мухавец найден автомобиль с телом мужчины, который пропал 12 дней назад

01 июня 2017 16:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Автомобиль Volkswagen Sharan обнаружили в 70 метрах от моста возле деревни Щеглики Жабинковского района. В кресле водителя находился мужчина. Как выяснилось, он числился пропавшим без вести с 19 мая.

Как рассказали в Следственном комитете,

следов криминального характера на теле мужчины не обнаружено.

При нем были документы и деньги.

Обстоятельства смерти мужчины выясняют следователи. Со слов родственников, мужчина отправился на рыбалку в одиночку. В районе реки Мухавец его видели и местные жители. Мужчине было 44 года.

# происшествия # Несчастный случай

Другие новости рубрики

Все новости
В Пинске пьяный водитель BMW покусал инспектора ГАИ
01 июня 2017 14:24

В Пинске пьяный водитель BMW покусал инспектора ГАИ

Председатель Солигорского райисполкома задержан в момент получения взятки в размере $2700
01 июня 2017 13:34

Председатель Солигорского райисполкома задержан в момент получения взятки в размере $2700

В Могилеве обнаружена подпольная лаборатория по изготовлению опасного психотропного вещества – мефедрона
01 июня 2017 13:32

В Могилеве обнаружена подпольная лаборатория по изготовлению опасного психотропного вещества – мефедрона