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На чердаке жилого дома в Бресте обнаружили метровую экзотическую змею

16 августа 2017 08:02
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Новости Беларуси. В многоэтажном жилом доме в Бресте на чердаке строители нашли метровую экзотическую змею.

По информации газеты «Заря», змея оказалась похожей на маисового полоза. Этот вид не является ядовитым. Неизвестно, сколько времени полоз провел на чердаке дома.

Как сообщают строители, рептилия не вела себя агрессивно. Вполне возможно, что животное сбежало от хозяина или тот сам выбросил питомца. Змею забрал себе один из рабочих и сейчас занимается регистрацией экзотического друга.

За последние несколько недель поступило несколько сообщений об обнаруженных возле жилых домов гадюк. На минувших выходных ядовитая змея укусила ребенка возле подъезда в Минске.

«Стало плохо, слепота настала»: мальчик, которого в минском дворе укусила гадюка – здесь подробнее.

# происшествия # Животные

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