«Стало плохо, слепота настала»: мальчик, которого в минском дворе укусила гадюка

Новости Беларуси. Гадюка укусила ребенка возле подъезда в Каменной горке. Чуть ранее минчанки уже находили в своей плите змею. А на выходных от ядовитого укуса пострадала школьница под Рогачевом. Девочка до сих пор в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под присмотром врачей находится и десятилетний мальчик из Минска. Несчастный случай произошел не где-то в сельской местности, а в обычном минском дворе. Группа ребятишек собралась в районе подъезда. Внимание детей привлекла необычная находка. Под кустами лежала живая змея.

Ян Лях, пострадавший:

Мне стало жутко интересно и я подбежал к ним. Смотрю на нее полторы минутки, поднес палец на расстояние сантиметров 15, она прыг, кусь и обратно. Потекла кровь из пальца, я испугался и побежал домой. Сказал маме. Мы хотели идти в поликлинику, дошли до середины и у меня началась слепота и головокружение. Вызвали скорую. Кто бы мог подумать, что повстречали дети именно гадюку. Симптоматика и вердикт спасателей расставили все на места. Доктора действовали без промедлений. Яну ввели сыворотку-противоядие. Сутки 10-летний мальчик провел в реанимации.

Несмотря на отек и гематомы, сегодня здоровью ребенка ничего не угрожает. Врачи отмечают: прогноз благоприятный, однако в больнице школьник проведет еще неделю.

Леонид Розин, исполняющий обязанности заведующего отделением интенсивной терапии и реанимации 3-й городской детской больницы Минска:

В пределах города на моей практике укусов змей к нам не поступало. Впервые за 20 лет я вижу такое. У мальчика, во-первых, конечно, был шок. Кроме того были проявления интоксикации. Это единственная в Беларуси змея, которая ядовитая. Поэтому тяжелое состояние было у ребенка. А это опасная гостья собственной персоной. Отловом гадюки занимались спасатели.

Кстати, в ситуации не для слабонервных на линию 101 только в августе минчане обращались дважды. В начале месяца змея забрела в одну из столичных квартир. Рептилия, к ужасу хозяйки, затаилась в плите.

Павел Апетенок, начальник отдела пропаганды и взаимодействия с общественностью Минского городского управления МЧС:

Если вы увидели змею, в первую очередь не стоит делать резких движений, удалиться на максимальное расстояние от нее. Стоит помнить о том, что змея никогда не нападает первая. Если случилось так, что рептилия заползла в дом, вам в первую очередь нужно не паниковать, по номеру 101 вызвать спасателей. Но главный вопрос по-прежнему открыт: как смертельно опасный обитатель леса мог оказаться в сердце Каменной горки. По одной из версий, гиперактивность змей связана с мокрым летом. Однако профессиональный террариумист Андрей Соломахо, обладатель 15 экзотических особей, уверен: не обошлось без пресловутого «человеческого фактора».