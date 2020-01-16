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На «Борисовдреве» произошёл пожар. Пострадавших нет

16 января 2020 08:28
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Новости Беларуси.  На «Борисовдреве» произошел пожар.  

По информации МЧС, возгорание случилось вечером 15 января.  

На «Борисовдреве» произошёл пожар. Пострадавших нет-1

Фото: МЧС

Когда на место прибыли подразделения МЧС, оказалось, что открытым пламенем горит бункер циклона. Циклон отдельно стоящий, металлический, высотой 10 метров и размерами 4 на 6 метров.  

Здание цеха самостоятельно смогли покинуть 20 человек. Никто не пострадал. Пожар был ликвидирован.  

На «Борисовдреве» произошёл пожар. Пострадавших нет-4

Фото: МЧС  

Сейчас цех работает в штатном режиме. Устанавливается причина происшествия.  

В начале января в Минске из-за пожара в ночном клубе были эвакуированы 170 человек – здесь подробнее.   

# Пожар # происшествия

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