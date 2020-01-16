На «Борисовдреве» произошёл пожар. Пострадавших нет

Когда на место прибыли подразделения МЧС, оказалось, что открытым пламенем горит бункер циклона. Циклон отдельно стоящий, металлический, высотой 10 метров и размерами 4 на 6 метров.

Здание цеха самостоятельно смогли покинуть 20 человек. Никто не пострадал. Пожар был ликвидирован.