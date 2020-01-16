На «Борисовдреве» произошёл пожар. Пострадавших нет

Новости Беларуси. На «Борисовдреве» произошел пожар.
По информации МЧС, возгорание случилось вечером 15 января.
Новости Беларуси. На «Борисовдреве» произошел пожар.
По информации МЧС, возгорание случилось вечером 15 января.
Фото: МЧС
Когда на место прибыли подразделения МЧС, оказалось, что открытым пламенем горит бункер циклона. Циклон отдельно стоящий, металлический, высотой 10 метров и размерами 4 на 6 метров.
Здание цеха самостоятельно смогли покинуть 20 человек. Никто не пострадал. Пожар был ликвидирован.
Фото: МЧС
Сейчас цех работает в штатном режиме. Устанавливается причина происшествия.
В начале января в Минске из-за пожара в ночном клубе были эвакуированы 170 человек – здесь подробнее.